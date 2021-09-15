Реальне життя кардинально відрізняється від інстаграмного.

26-річна українська блогерка Саша Пустовіт дала відверте інтерв'ю в програмі "Іспит з Машею Єфросиніною", в якому повідала про реальне життя зі своїм чоловіком Ігорем.

За словами дівчини, в реальному житті все зовсім не так, як зірки показують в Instagram. Саша зізналася, що зараз перебуває в шлюборозлучному процесі з блогером Ігорем Пустовітом. Виною тому стало його токсичне ставлення до дівчини. В інтерв'ю Саша розповіла, що одного разу поскаржилася мамі і подрузі на психологічний тиск з боку чоловіка і всіляке приниження.

Також Саша розповіла, що хворіла на туберкульоз закритої форми, коли була вперше вагітна. У зв'язку з цим чоловік вимагав зробити аборт, бо боявся, що дитина народиться нездоровою.

"Він сказав, щоб я зробила аборт, тому що він не буде возити хвору дитину в Німеччину на лікування. Хоча лікарі говорили: "все добре, це плацентарний бар'єр, дитина народиться здоровою. Якщо ти зараз зробиш аборт, ти помреш. Тому що вагітність – єдиний механізм, який підтримує зараз життєдіяльність організму", – пояснила Саша.

Крім того, блогерка розповіла, що зараз Ігор її шантажує. Мовляв, він розкриє всю правду про неї, якщо вона не підпише документи і не прийме його умови розлучення. Пустовіт оприлюднила листування з Ігорем, в якому він вимагає, щоб двоє їхніх спільних синів жили саме з ним, а також він вимагає віддати йому будинок і автомобіль.

Читайте також"Наречена готова": Ксенія Мішина у фаті здивувала мережу (фото)Також Саша шокувала Машу Єфросиніну ще одним зізнанням. Виявляється, що у дівчини була булімія, яка повернулася під час першої вагітності. І ця хвороба стала ще одним приводом для шантажу з боку Ігоря Пустовіта.

"Це його фетиш - мене цим принижувати і вбивати. Я не заслужила всього цього. Я ж йому нічого поганого не зробила. Просто захотіла піти, мені було важко. Під час нападів злості він навіть бажав мені "здохнути від раку шлунка". Він знав, що це найболючіша тема, і сама я впоратися не можу", – поділилася Саша.

Зрозуміло, Ігор подивився нове інтерв'ю своєї дружини і вже встиг на нього відреагувати. За його словами, блогерка в черговий раз збрехала.

"Я поки що залишуся без коментарів, дам час посмакувати моє приниження, а воно дійсно вийшло смачним. Тільки от будь-який детектор брехні просто згорів би від перевантаження, якби він там був", – написав Ігор.

Варто зазначити, що на 30 вересня 2021 року призначено судове засідання у справі розлучення Саші та Ігоря Пустовіт. Дівчина повідомила, що буде боротися за право жити разом зі своїми дітьми.

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Автор: Діана Могилєвич