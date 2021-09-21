Блогер дав інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповів свою версію того, що відбувається.

Український блогер Ігор Пустовіт після скандального інтерв'ю своєї екс-дружини Саші Бо вирішив розповісти свою версію їхнього сімейного життя.

В інтерв'ю "Слава+" він розповів і про булімію Саші, і про пропозицію зробити аборт, і про різні приниження, про які раніше блогерка заявила в програмі Маші Єфросиніної.

Про булімію

Ігор Пустовіт сказав, що його екс-дружина страждає від булімії вже 8 років. Вона постійно живе в стресі і шукає їжу. Крім того, блогер впевнений, що дівчина повинна була одразу йому розповісти про свою хворобу, а не приховувати її. За словами Ігоря, про це він дізнався тільки після весілля. При цьому навіть після того, як він дізнався про булімію, він не шантажував кохану.

"Вони в інтерв'ю дуже добре і дуже грамотно подають, що "я йому зізналася про булімію і він мене почав шантажувати". Тобто, ти як собі це уявляєш? Моя кохана дружина в той час розповідає мені про свою проблему, а я такий: "Ого, тут тобі хана". Чому вони не розповідають про те, що я сам дізнався про булімію і вона у відносини зайшла з булімією", - сказав Пустовіт.

Також він додав, що Саша довго відмовлялася. Тому він вирішив залишити вдома диктофон, а потім з'ясувалося, що приходив кур'єр з їжею, Саша все з'їла і пішла блювати.

Про побажання "померти від раку"

За словами Ігоря, він довго просив Сашу звернутися до лікарів, бо її булімія могла мати серйозні наслідки. Але Саша його слова перекрутила.

"Знаєш, як це було? Вона мені в кімнаті каже: "Ти - дно і ти вже нічого собі в цьому житті ні на що не заробиш! А я зароблю ще на 20 будинків і на 20 салонів". Я кажу: "Ти рак шлунка швидше заробиш, якщо ти не будеш лікуватися!". Так це було проговорено", - заявив Пустовіт.

Про прохання зробити аборт

Читайте також"Просив зробити аборт і бажав смерті": блогерка Саша Пустовіт дала скандальне інтерв'ю про свого чоловікаПустовіт висловив своє засмучення від слів Саші Бо про те, що він наполягав на аборті через туберкульоз. За словами блогера, вони "підхопили" хворобу на другому місяці вагітності. Виявляється, що Саші виписали безліч антибіотиків, які потенційно могли негативно позначитися на плоді. Тому Ігор і мама Бо їздили до лікарів, щоб дізнатися, чи можна зберегти цю вагітність.

"І вона мені зараз каже, що я пропонував аборт, хоча її мама також питала, чи будемо ми йти до кінця. Ми сиділи всі разом і в машині це обговорювали! А вона просто в знак мого приниження... Такого не було - давай зробимо аборт і тільки так! Не було! Це була розмова. Навіщо ти це взагалі, дуро, проговорила?",- каже Ігор.

Про приниження

В інтерв'ю Маші Єфросиніної Саша зізналася, що екс-чоловік називав її "відром" і "невдячною свинею". Ігор також вирішив відреагувати і на цю заяву Саші. Він зазначив, що "відром" назвав її тільки після того, як вона в черговий раз почала критикувати його статевий орган і говорити, що він маленький.

Також він зізнався, що називав свою екс-кохану невдячною свинею. І все тому що він допомагав їй домагатися успіху і розкручуватися в Instagram, а зараз вона намагається все у нього забрати.

Крім того, Ігор розповів, що Саша забороняла йому ходити в туалет в їх спільній квартирі, а також була проти того, щоб він витирався білим рушником. За його словами, все зайшло настільки далеко, що дівчина навіть цуралася прати їх речі разом.

Реакція Саші Бо на інтерв'ю екс-чоловіка

На це інтерв'ю встигла вже відреагувати Саша Бо: "Звертаюся до Ігоря. Я погана, ти хороший. Іди з Богом, а не з мольфарами. У мене все. Ця тема закрита назавжди", - написала дівчина в інста-блозі.

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Автор: Діана Могилєвич