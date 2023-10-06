Актриса закликала допомагати українським дітям, які сильно страждають через російську агресію.

Американська актриса Джилліан Андерсон, яка підтримує Україну, нагадала світові про повномасштабну війну, розв'язану РФ проти нашої країни. Вона зазначила, що своїми очима бачила наслідки російської агресії.

Зірка "Секретних матеріалів" розповіла про це в новому відео, в якому вона знялася для фонду War Child. Ця організація допомагає дітям, актриса закликала своїх фанів приєднатися до донатів і підтримувати маленьких українців.

"Бомби падають на дітей в Україні. Я була там, і я бачила, як війна розриває маленькі життя на частини. Вони голодні, вони налякані, вони потребують безпеки", - сказала Андерсон.

Актриса зазначила, що багато дітей продовжують жити в бомбосховищах. Вони потребують захисту, їжі та підтримки. Тому Андерсон хоче привернути увагу людей до України.

У коментарях під відео фани дякують зірці "Секретних матеріалів" за підтримку нашої країни. Вони також додали, що Андерсон назвала війну конфліктом, але це неправильно. Юзери пишуть:

"Дякую за підтримку. Це не конфлікт, а повномасштабна війна, реальна війна"

"Дякую за пронизливі слова та підтримку, це дуже важливо"

"Кожен день у нас пекло... Ракети, шахеди, вибухи, жах. Дякую, за підтримку: фінансову, моральну і за зброю, яку ми отримуємо для захисту нашої України".

Хто така Джилліан Андерсон

Джилліан Андерсон - відома американська актриса, найбільш відома своєю роллю в телесеріалі "Секретні матеріали", де вона зіграла агента Дани Скаллі. Артистка народилася 9 серпня 1968 року в Чикаго, Іллінойс.

Крім "Секретних матеріалів", Джилліан Андерсон також знімалася в багатьох інших фільмах. Зовсім недавно нову хвилю слави їй принесла роль в гучному серіалі "Статеве виховання".

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