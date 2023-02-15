Ісаак Віджраку опублікував нові фотографії зі співачкою і зізнався їй у коханні.

14 лютого Ані Лорак повідомила, що тепер вона не самотня. Співачка-зрадниця представила свого нового бойфренда - йога, майстра з духовних практик і актора з Ібіци Ісаака Віджраку. Зараз чоловік у своєму блозі вперше прокоментував стосунки зі знаменитістю.

"Кохання у стосунках - це найвище мистецтво... Нелегко оволодіти відповідними навичками, щоб спочатку стати художником власного серця. Але якщо ви впоралися в цьому квесті, потрібна людина знайде вас... Щасливий, що ми знайшли один одного, моє кохання", - написав Віджраку у своєму блозі.

У коментарях з'явилася Ані Лорак, яка коротко написала: "Я кохаю тебе".

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Що відомо про нового бойфренда Лорак

Ісаак Віджраку живе на Ібіці. У нього є двоє дітей. Ще у 2022 році він публікував щасливі знімки зі своєю дружиною, що навіває на думку про те, що Лорак - розлучниця, яка вкрала чоловіка з родини.

Ісаак займається йогою, духовними практиками, в минулому пробував зніматися в серіалах, а також визнаний переможцем у конкурсі краси "Містер Іспанія" 2022 року.

Нагадаємо, у мережі бурхливо обговорюють роман Ані Лорак з іноземцем.

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