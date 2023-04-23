Волкова намагається захистити брата і вірить, що він не винен.

Молодшого брата російської актриси і зірки серіалу "Вороніни" Катерини Волкової звинувачують у страшному вбивстві двох людей. Це сталося в США.

Так, чоловіка взяли під варту в Медфорді. 37-річного брата актриси підозрюють у тому, що він жорстоко вбив двох чоловіків-росіян. Зараз Волков перебуває під арештом без права внесення застави.

За даними CBS, брат актриси вбив своїх знайомих, після чого розчленував тіло одного з них. За даними слідства, чоловік міг піти на злочин з помсти. Він дружив з парою росіян, проте нещодавно між ними сталася сварка. Один з них відмовився бути поручителем для оренди квартири, яку винаймав Волков. Через це брата зірки "Вороніних", разом з його дружиною і двома дітьми, виселили.

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Незабаром інформацію про злочин прокоментувала сама актриса. Вона мовчала про це два дні, адже не могла "зібратися з духом". Волкова вірить, що її брат насправді невинний.

"Так, це мій брат. Так, кілька днів тому його заарештували в США. Так, його звинувачують у дуже серйозному злочині. В даний час я і моя сім'я перебуваємо в шоці. Ми намагаємося встановити зв'язок з братом і його адвокатом, але поки зробити це не виходить. Ми не володіємо більшою інформацією, і намагаємося розібратися у всьому, що сталося. Проте, ми не сумніваємося в невинності Льоні. Я люблю і не відрікаюся від свого брата", - заявила актриса.

У коментарях не всі підтримали Волкову. Користувачі пишуть, що її брат потрапив на камери відеоспостереження, проти нього зібрано чимало доказів. За словами коментаторів, актрисі не вдасться знайти виправдання своєму братові. Вони пишуть:

"Чекатило теж був порядний сім'янин, чийсь син, чийсь брат. Хто б міг подумати?! Так що "серйозний злочин" в даному випадку - це м'яко сказано. Найжорстокіше вбивство двох людей!"

"Я вчора вивчила всі факти, які у відкритому доступі, не думаю що там помилка. Але є один момент, вбивство може бути в стані афекту, але розчленування..."

"Це якийсь страшний сон". А ви уявляєте в якому страшному сні знаходяться близькі тих, кого вбили? І навіть ні слова про те, що вам шкода цих людей! А вони були друзями вашого брата!".

Що Волкова говорить про війну в Україні

Актриса Катерина Волкова відвідувала окупований Крим, за що її внесли ло бази "Миротворця". Там вона відвідувала пропагандистські заходи і активно хвалила путінський режим.

24 лютого 2022 року зірка "Вороніних" не наважилася назвати війну війною. Замість цього вона опублікувала в Instagram допис, в якому заявила, що вона "хоче миру".

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