Співачку звинуватили в невірності Сему Асгарі.

Сімейне життя американської поп-співачки Брітні Спірс дало тріщину. Західні ЗМІ повідомляють, що вона розлучається зі своїм чоловіком, фітнес-тренером Семом Асгарі.

Нещодавно почали з'являтися чутки, що Спірс зраджує своєму чоловікові. Він не зміг цього стерпіти, тому вирішив з'їхати з дому артистки. Також за даними Page Six, Асгарі через суд вимагає у співачки круглу суму грошей за моральну шкоду.

Однак, як повідомляє видання, в разі розлучення Асгарі практично нічого не отримає. Відомо, що подружжя підписали шлюбний контракт, згідно з яким майже все майно залишається Брітні.

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"Брітні і Сем підписали шлюбний договір на її користь. Будь-які гроші, які вона заробила до весілля, захищені", - кажуть інсайдери.

ЗМІ звернулися за коментарем до команди Спірс, проте вона поки ніяк не відреагувала на такі новини.

Стосунки Брітні Спірс та Сема Асгарі

У 2022 році стало відомо про те, що Брітні Спірс і Сем Асгарі одружилися. Було помітно, що вони щасливі, бо вони багато часу проводили разом, багато подорожували, відпочивали. Сем познайомився і з дорослими дітьми Брітні.

Крім того, повідомлялося, що у 2022 році Спірс завагітніла третьою дитиною і першою для Асгарі, але у неї стався викидень.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс випустила нову пісню.

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