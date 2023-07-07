Виявилося, вона хотіла привітатися з відомим спортсменом, замість цього вона зіткнулася з грубістю охорони.

Відома співачка Брітні Спірс розповіла про неприємний інцидент. Її вдарили по обличчю на очах у фанів. Це сталося в Лас-Вегасі.

Спочатку про ситуацію повідомило видання TMZ. Співачка хотіла привітатися з відомим баскетболістом Віктором Вембаньямою. Однак до спортсмена її не підпустила охорона. Чоловіки побили Спірс. Незабаром вона розкрила всі деталі скандалу на своїй сторінці в Instagram.

"Я не була готова до того, що сталося зі мною минулої ночі. Я побачила спортсмена у вестибюлі готелю, коли прямувала на вечерю. Пізніше я пішла до ресторану в іншому готелі і знову його побачила. Я вирішила підійти до нього і привітати з успіхом. Навколо було дуже голосно, тому я поплескала його по плечу, щоб привернути його увагу. Я бачила заяви гравця, в яких він говорив: "Я схопила його ззаду". Але я просто поплескала його по плечу. Його охорона тут же вдарила мене по обличчю, не озираючись, на очах у натовпу. Мало не збила мене з ніг, мої окуляри злетіли з обличчя", - написала Спірс.

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Вона зазначила, що все це сталося на очах у публіки. Люди одразу ж оточили Спірс, проте її охорона не стала розштовхувати фанів.

"Цією історією дуже соромно ділитися зі світом... Однак я вважаю важливим поділитися цією історією та закликати людей подавати приклад і ставитися до усіх з повагою. Фізичного насильства занадто багато в цьому світі. Часто за закритими дверима. Я підтримую всіх жертв і всім серцем співчуваю! Я ще не отримала публічних вибачень від спортсмена і його служби безпеки. Я сподіваюся, що вони будуть", - додала Спірс.

Співачка не стала показувати своє обличчя після удару. Чи залишилися на ній синці або інші травми - залишається загадкою.

За даними TMZ, про інцидент вже знають у поліції. Правоохоронці почали кримінальне розслідування і допитали Спірс. Скоріше за все, справу про побиття співачки розглядатиме окружний прокурор.

Брітні Спірс - останні новини

Раніше співачка вразила мережу дивною витівкою. Спірс влаштувала "приватні танці" для чоловіка, який не є її законним обранцем. Після цього з'явилися чутки про те, що зірка розлучилася зі своїм коханим. Однак незабаром вона все спростувала.

У червні цього року ЗМІ повідомили, що Спірс "підсіла" на важкі наркотики. Колишній чоловік співачки і її батько вважають, що вона нібито знаходиться в серйозній небезпеці.

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