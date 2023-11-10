За словами акторки, вона без проблем знайомить сина з чоловіками.

Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, що завжди знайомить бойфрендів з сином. За її словами, Платон її не ревнує, однак він був проти її останніх стосунків.

"Я свою дитину знайомлю без проблем. Платон не ревнує, він навпаки може дати мені пораду. Був дуже проти моїх останніх стосунків", - розповіла знаменитість у програмі "30+".

Наразі Мішина не перебуває у романтичних стосунках. Вона каже, що не думає про те, що може залишитися сама. За її словами, якщо вона захоче стосунків, то вони у неї з'являться.

Також акторка розповіла про свого колишнього чоловіка, який не брав участі у вихованні їхнього спільного сина, а з'явився лише через 10 років після його народження.

"На початку війни з'явився батько, я подумала, хто я така, щоб не познайомити дитину з батьком. Я запитала у сина, чи хочеш познайомитися. Він погодився, вони познайомилися, але за певний час я зрозуміла, що у батька мета не побудувати стосунки з сином, а зі мною закрити якісь питання. І коли він сказав одного разу: "Я щось не відчуваю справжньої любові до дитини", я його послала", - сказала Мішина.

За її словами, вона залишилася одна ще під час вагітності. Як зізналася зірка, на перших місяцях у неї був токсикоз, чоловік її не розумів. Їхні стосунки стали пекельними, тому вони розійшлися.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина поділилася секретом ідеальної фігури.

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