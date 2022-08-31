Телеведучий і ресторатор, який пішов у ЗСУ після 24 лютого, навіть після травм повертається на позиції.

Відомий телеведучий і ресторатор Даніель Салем, який після 24 лютого пішов захищати Україну в лавах ЗСУ, зараз служить у розвідці. У себе в Instagram-блозі він показав відео, записане особисто ним безпосередньо на "нулі".

На кадрах побратими Салема йдуть уздовж поля. Один з військовослужбовців показує напрямок позицій окупанта, пожартувавши, що він проводить екскурсію.

"Без гумору на нулі неможливо, якщо знищувати противника то тільки з посмішкою на обличчі, він не гідний бачити нашу злість, і навіть сльози!", - написав Салем.

Відео дня:

Під час запису відео вдалині чутні звуки, схожі на обстріли.

Нагадаємо, Даніель Салем розповів про відчуття після того, як сім разів потрапляв під обстріли.

Також УНІАН писав, що Даніель Салем розповів про поранення і ризик втратити життя на фронті.

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