РосЗМІ поширюють фейки про українського виконавця.

Український артист Андрій Данилко відреагував на фейки російських ЗМІ нібито про те, що він планує виступити в Хабаровську для "своїх".

Так, пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що Данилко, який засудив війну, планує приїхати в Росію з концертом, проте сам артист про це нічого не знав і не планував відвідувати країну-агресора.

"Ви там що, зовсім вже?", - відреагував на фейки Данилко на своїй сторінці в Instagram.

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Реакція мережі на фейки про Данилка

"Не знаю, чому так смішно. Хабаровськ і Данилко"

"Це вже потрібно мати шизофренію, щоб повірити в таке"

"Так може концерт на могилі Путіна буде в Хабаровську? А то він вже боїться з'являтися в Кремлі"

"Значить так, Верунчик заїжджає в Хабаровськ на танку з піснею "Раша Гудбай". Слава Україні"

"Що вони там курять? Напевно, щось забористе, якщо таку маячню видають"

Позиція Андрія Данилка щодо війни в Україні

Андрій Данилко в перші дні повномасштабного російського вторгнення засудив війну і назвав диктатора Володимира Путіна - злочинцем.

"Моя мрія включити телевізор і побачити, як він сидить на лаві підсудних... І дізнатися, що він думає. І чи думає взагалі! Він радянська людина. Нас виховували, що війна - це жах, що це не повинно повторитися. І як людина, яка жила з цим ставленням все життя, таке робить!" - сказав Данилко в одному з інтерв'ю.

Також він підтримав українського президента Володимира Зеленського, заявивши, що за ним - правда.

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