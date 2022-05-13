За словами Данилка, у Kalush Orchestra є всі шанси на перемогу.

Український артист Андрій Данилко висловився про Євробачення 2022 та ймовірну перемогу українського гурту Kalush Orchestra.

"Я дуже радий, що у переліку учасників саме Kalush Orchestra, саме ця пісня. А не пісня Аліни Паш", - сказав Данилко в коментарі УНІАН.

Він наголосив, що для Kalush Orchestra збігся ряд важливих моментів: "Як це не жахливо – це війна: увесь світ слідкує і прикутий до країни. Колорит. Все збіглося. Ця шапочка його (соліста Олега Псюка, - УНІАН). І що це пісня про маму".

Співак вважає, що для Kalush Orchestra є два сценарії. Перший – це перемога.

"У мене є питання до номера, як це все виглядає… Оскільки конкурс політичний, ніхто цього вже не приховує давно, то всі в Європі, я так думаю, проголосують за Україну", - сказав Данилко і додав, що має відчуття, що "Калуш" переможе.

Другим сценарієм, на його думку, може бути ситуація, коли для того, аби показати, що для Євробачення все ж мають значення саме пісня і виступ, а не політика, може виграти інша країна.

"За всіма показниками (виграє, - УНІАН) звісно ж Україна. Як Джамала, як Руслана - люди, які виграють, - у них є хороший рік цим скористатися. Тут інше питання, як вони цим скористаються", - зауважив Данилко.

Він пояснив, що йдеться про те, що гурт після перемоги на Євробаченні може, наприклад поїхати у європейське чи світове турне і зібрати непогані кошти для допомоги Україні.

Артист підкреслив, що приспів пісні "Stefania" вже увійшов до історії: "Він як музичний супровід цього воєнного часу 2022 року. У них дуже великі шанси на перемогу".

Водночас Данилко зауважив, що Євробачення завжди - це щось дуже близьке до слова "туман" - "нічого не зрозуміло".

"Їжачок в тумані. Можуть бути такі несподіванки, на які ти не очікуєш ніколи в житті", - сказав він.

Так, підсумував Данилко, "Калушу" лишилося зібратися, повністю викластися і достойно виступити. Їх пісня має великі шанси на перемогу.

Нагадаємо, Kalush Orchestra після вибухового виступу у першому півфіналі потрапили у фінал Євробачення 2022.

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