Надя Дорофєєва вразила новим образом.

Українська співачка і колишня солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно змінила імідж, часто потрапляє в рейтинги найстильніших зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Вона вміло складає образи, демонструючи відмінний смак.

Так, сьогодні, 8-го жовтня, артистка на своїй особистій сторінці в Instagram опублікувала зухвале фото. Дорофєєва постала в нижній білизні, вкотре показавши ідеальну фігуру. На завершення образу спортивна кофта.

Читайте також"У неї мало мізків": з'явилася жорстка відповідь Кондратюка на нове інтерв'ю Ані ЛоракТакож Надя Дорофєєва зробила висновок, що потрібно прощатися зі старим одягом. Навіть психологи відзначають, що потрібно розлучатися з речами:

"Мені важко розлучатися з речами, хоча можу деякі не надягати по 5 років! Нещодавно задумалася, що не потрібно боятися прощатися з одягом, який не носиш: віддавати іншим людям, обмінюватися з подругами...взагалі круто раз в сезон розбирати свій гардероб", - розповіла Дорофєєва.

"Класна", "Дуже гаряче", "Дуже красива", "Сексуальна, обожнюю твоє волосся", "Вау", - відзначили користувачі Мережі.

Хто така Надя Дорофєєва:

Українська поп-діва Надя Дорофєєва в 2005 році опинилася у фіналі телепроекту "Шанс". Через п'ять років її помітив продюсер Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко). У групі "Время и Стекло" вона пробула цілих десять років. На сьогоднішній день артистка виступає сольно. Її дебютна пісня "gorit" стала однією з найпопулярніших серед українських виконавців.

31-річна Дорофєєва у 2015 році зіграла весілля з шоуменом Володимиром Дантесом. Пара зазначає, що поки не планує народження спільних дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в центрі Києва патрульна поліція зупинила українську співачку Надю Дорофєєву. Відповідні кадри з'явилися в її Instagram. Дівчина не сказала, що саме стало причиною того, що її зупинили поліцейські. При цьому на кадрах видно, як Надя щось підписує.

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Автор: Каролина Гайдук