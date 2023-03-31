Співак не дав ображати свою колишню.

Український музикант і комік Вова Дантес не дав ображати свою колишню дружину Надю Дорофєєву. Співак заступився за екс-обраницю та публічно висловився проти хейту.

Це сталося на концерті "Пожежа", який Дантес та Олексій Дурнєв проводили у Варшаві. Наприкінці виступу ведучі почали відповідати на питання глядачів. Одна з фанаток встала та почала критикувати колишню Дантеса.

"Ну, Дорофєєва явно не топ", - заявила жінка.

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На це Дантес миттєво відреагував. Він не дозволив фанатці принижувати Дорофєєву. За словами артиста, він не хоче, аби хтось погано висловлювався про його стосунки.

"Не ображайте мої колишні стосунки. То і я не топ тоді", - заявив співак.

Втім, фанатка не зупинилася. Вона намагалася дізнатися більше про Дорофєєву. Жінка питала про характер співачки та її "сердечність".

"Ви просто встали об*срати все, що було в моєму житті? Мене, мою колишню...", - емоційно додав Дантес та зупинив фанатку, яка намагалася продовжити неприємну розмову.

Розлучення Дантеса і Дорофєєвої

У березні 2022 року стало відомо, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва розлучаються. Співак відверто розповідав, що між ними зникло кохання. Згодом Дорофєєва почала зустрічатися з Михайлом Кацуріним, а Дантес - з Дашею Кацуріною.

Лише на початку 2023 року Дорофєєва і Дантес привітали одне одного з офіційним розлученням. Вони вже отримали свідоцтво про розірвання шлюбу.

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