За словами артиста, зараз саме той час, коли можна починати нове життя.

Багатьох ошелешила новина про розлучення Володимира Дантеса зі співачкою Надею Дорофєєвою. Зіркове подружжя оголосило про своє рішення 18 березня. Пара була у шлюбі майже 7 років.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Дантес розповів, чому вони вирішили повідомити про це у березні, коли усі люди навпаки намагались згуртуватись.

"Ми перестали "гуртувались" ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, наче ніхто так не зверне на це уваги, як би це було в мирні часи. Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитись можна мирно, залишаючись при цьому друзями", - пояснив співак їхнє рішення.

Окрім того, після повномасштабного вторгнення Дантесу довелось залишити столицю 25 лютого. Тільки нещодавно співак повернувся до Києва.

Дорофєєва і Дантес розлучилися - що відомо

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва вперше прокоментувала розлучення з Дантесом. Вона сказала, що таке рішення вони прийняли ще до війни в Україні. Також Надя додала, що вже готова до нових стосунків. Втім, їй приписують роман з музикантом і ресторатором Михайлом Кацуріним, який також нещодавно розлучився з дружиною.

Про розлучення зіркова пара оголосила 18 березня.

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