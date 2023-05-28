У нього сильно заболіла спина, через що він не міг рушити з місця.

Українського співака Володимира Дантеса паралізувало просто посеред вулиці. Артист гуляв Києвом, і в якийсь момент зупинився.

Через біль у спині він не зміг йти далі. Ймовірно, він щось пошкодив, в результаті чого схопився руками за спину і почав масажувати. Коли йому стало трохи легше, він пішов далі, проте постійно кульгав.

Пізніше він вийшов на зв'язок з шанувальниками і запевнив, що зараз з ним все добре.

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"Всі, хто переживав, що там з моєю спиною. Все норм, я вже пересуваюся", - зазначив співак в інстас-сторіз.

Варто відзначити, що причину болю в спині артист не назвав. Також невідомо, одиничний це випадок чи ні.

Зазначимо, Володимир Дантес живе в Києві зі своєю коханою Дашею Кацуріною та її дітьми від першого шлюбу. Про їхній роман стало відомо влітку минулого року, після того, як шанувальники дізналися про їхні розлучення з попередніми партнерами - Надею Дорофєєвою і Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва "засвітила" обручку і зізналася, чи виходить знову заміж.

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