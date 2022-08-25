На початку повномасштабної війни в Україні багато громадян, які можуть це зробити, збирають гроші і переводять на допомогу

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українці згуртувалися і почали донатити чималі суми для українських захисників і переселенців. Так, Олег Крот перевів на допомогу ЗСУ $60 мільйонів і навіть не афішував це.

Про це розповіла у своєму Instagram українська співачка Даша Астаф'єва.

Знаменитість також активно займається волонтерством і вирішила, що про чоловіка повинна знати вся Україна. Тому Астаф'єва показала Крота в своєму Instagram і розповіла про його внесок для перемоги у війні.

"Знайомлю вас з людьми, яких повинна знати Країна! Олег Крот - українець, який з початку вторгнення задонатив $60 мільйонів на ЗСУ. Мовчки. Обожнюю айтішників. Побачите на вулиці - подякуйте і обійміть", - написала зірка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Астаф'єва виставила свою річ на благодійному аукціоні. Кошти вирішено спрямувати на підтримку захисниць.

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