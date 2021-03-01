Співачка оприлюднила новий знімок.

Українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в чорній міні-сукні біля вікна. Крім того, сукня зроблена з глибоким декольте і шлейками, які спадають з плечей Даші. Доповнила вона такий образ намистом і сережками. На обличчя Астаф'єва нанесла яскравий макіяж.

"Ти, як завжди, у вогні", "Дуже красиво", "Шикарна", "Твої нові образи неймовірні. Це притягує більше, ніж оголена відкритість. Трохи сексу, звичайно, ніколи не завадить. Ти офігенна, Дашо", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич