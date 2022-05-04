У зв'язку з військовими діями багато артистів покинули країну, але продовжують її підтримувати.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато хто вимушено покинув свої будинки. Українські артисти, які покинули свою Батьківщину, продовжують підтримувати її як можуть - концертами, пожертвами, волонтерством.

Настя Каменських і Потап

Ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну артисти взяли своїх мам і полетіли відпочивати в Іспанію. Шанувальники засудили їх за відпустку в такий непростий час, проте NK всіма силами намагається підтримувати свою країну. Наприклад, нещодавно вона виступила на Latin American Music Awards з хітом "Black Eyed Peas".

Потап також несе оборону на інформаційному фронті. Він регулярно гостро висловлюється на адресу своїх екс-колег-путіністів і розповідає своїм фанатам з усього світу правду про війну в Україні.

Надя Дорофєєва

Співачка, яка в березні оголосила про розставання зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, виїхала з України.

Постійного місця проживання за кордоном ще не знайшла, оскільки постійно гастролює з благодійними концертами, прибуток від яких відправляє на допомогу своїй країні.

"Я вже була і в Будапешті, і в Лісабоні, і в Барселоні. Де я тільки не була", - розповіла Надя.

Тіна Кароль

Співачка після 24 лютого виїхала до Польщі. Однак там вона не опустила руки - виходить на мітинги на підтримку України й виступає на благодійних концертах, підтримуючи армію і біженців фінансово.

Джамала

Співачка практично в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну поїхала з дітьми до Туреччини. Рішення було прийнято після того, як вона кілька днів ховалася від бомбардувань на паркінгу. Коли зрозуміла, що так далі тривати не може, вирішила вивезти дітей у безпечне місце.

"Спочатку ми не планували виїжджати з України, але ситуація змінювалася щогодини", - прокоментувала співачка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Попри те, що Джамала з дітьми оселилася у рідної сестри в Стамбулі, там вона майже не буває - гастролює по Європі з благодійними концертами для України. І вона вже зібрала 90 мільйонів доларів.

Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павлика з сином поїхала до родичів в Ізраїль. Каже, що поїздку планувала ще до 24 лютого, і повернеться попри обставини.

Ілона Гвоздьова

Після того як окупанти, обстрілюючи Ірпінь, зруйнували її будинок, хореограф вивезла своїх дітей до Італії.

"Щоранку тепер починається з дзвінка чоловікові і батькові, перегляду новин. А раптом ми перемогли і можна їхати додому...", - написала у своєму Instagram-блозі Ілона.

В Італії Гвоздьова також підтримує свою країну - там вона пішла до церкви, де разом з місцевими збирала продуктові набори для українців.

Слава Камінська

Екс-неангел Слава з дітьми Леоном і Лаурою, а також зі своєю мамою поїхала в Нідерланди. Всупереч тому, що за це на неї звалилася хвиля хейту, Камінська поспішила відповісти.

"Мені іноді дуже соромно, що я змогла виїхати з цього пекла, а багато хто залишився в ньому. Але як мати і дочка я не могла вчинити інакше. Я дуже хочу додому і вірю в нашу перемогу. Інакше бути не може. Ми чужі на просторах Європи. Нам потрібен наш будинок, і ми його відстоїмо!",- написала Слава у себе в Instagram-блозі.

Нагадаємо, Зеленська закликала країни Заходу дати Україні зброю.

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