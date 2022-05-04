Олена Зеленська / Фото - instagram.com

Дружина президента Олена Зеленська звернулася до керівництва західних країн із закликом підтримувати Україну зброєю. Перша леді уточнила, що українці вдячні за гуманітарну допомогу, проте зараз першочергова потреба - озброєння. 

Про це вона заявила в інтерв'ю Good Morning Britain

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу, за те, що прихистили наших людей. Дуже вдячні. Однак слід розуміти, що дитяче харчування не знадобиться, якщо діти помруть", - сказала Олена Зеленська. 

Вона уточнила, що подібна допомога важлива, але в той час, коли мами ховають своїх дітей в підвалах, є інші потреби. 

"Нам потрібна зброя. Так, мамам, дітям і літнім людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть в руки їх захисники і відженуть ворога від кордонів Європи. Україні потрібна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому і відновити економіку", - резюмувала дружина Володимира Зеленського. 

Вона закликала країни Заходу прискорити темпи забезпечення України важким озброєнням.

"Ми особливо вдячні за рішучу позицію британського уряду з цього питання. Від Бориса Джонсона ми отримуємо абсолютне розуміння не тільки на словах, але і в такій терміновій допомозі зі зброєю", - додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше Зеленська розповіла, чим займається під час війни. Перша леді поділилася, що несе оборону в першу чергу на інформаційному фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: