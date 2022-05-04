Перша леді подякувала за гуманітарну допомогу, але уточнила, що Україна зараз найбільше потребує озброєння.

Дружина президента Олена Зеленська звернулася до керівництва західних країн із закликом підтримувати Україну зброєю. Перша леді уточнила, що українці вдячні за гуманітарну допомогу, проте зараз першочергова потреба - озброєння.

Про це вона заявила в інтерв'ю Good Morning Britain.

"Ми вдячні за гуманітарну допомогу, за те, що прихистили наших людей. Дуже вдячні. Однак слід розуміти, що дитяче харчування не знадобиться, якщо діти помруть", - сказала Олена Зеленська.

Вона уточнила, що подібна допомога важлива, але в той час, коли мами ховають своїх дітей в підвалах, є інші потреби.

"Нам потрібна зброя. Так, мамам, дітям і літнім людям в Україні потрібна зброя, яку візьмуть в руки їх захисники і відженуть ворога від кордонів Європи. Україні потрібна зброя, щоб українські біженці могли повернутися додому і відновити економіку", - резюмувала дружина Володимира Зеленського.

Вона закликала країни Заходу прискорити темпи забезпечення України важким озброєнням.

"Ми особливо вдячні за рішучу позицію британського уряду з цього питання. Від Бориса Джонсона ми отримуємо абсолютне розуміння не тільки на словах, але і в такій терміновій допомозі зі зброєю", - додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, раніше Зеленська розповіла, чим займається під час війни. Перша леді поділилася, що несе оборону в першу чергу на інформаційному фронті.

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