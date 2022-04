Українська артистка виступила на багатьох благодійних концертах.

Переможниця Євробачення 2016 від України Джамала заявила, що їй і артистам, які допомагали в організації благодійних концертів, вже вдалося зібрати більше 83 мільйонів євро на допомогу Україні.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Артистка уточнила, що понад 3,3 млн євро відправили глядачі фіналу Нацвідбору на Євробачення в Берліні. В рамках кампанії ARD зі збору коштів для людей в Україні було зібрано близько 67 мільйонів євро.

Ще 52 тисячі євро зібрали на шоу The Voice в Литві. 950 тисяч євро - результат концерту We Are One в Бухаресті. 13,4 млн євро було зібрано на Concert For Ukraine в Бірмінгемі.

"Я вважаю своїм обов'язком розповідати про злочини Росії мільйонам людей по всьому світу і закликаю допомагати нам", - зазначила Джамала.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин зібрала 300 тисяч гривень для українських військових.

