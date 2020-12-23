Демі Роуз має пишні форми.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в леопардовому боді з довгим рукавом і під горло. На стегнах вона зав'язала хустку зі зміїним принтом. Доповнили такий образ чорні сонцезахисні окуляри.

Цікаво, що одну руку Роуз піднесла до підборіддя. А на самій руці сидів красивий метелик. Крім того, такий образ ідеально підкреслив пишні форми Роуз і її осину талію.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич