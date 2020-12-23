Роуз показала осину талію / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в леопардовому боді з довгим рукавом і під горло. На стегнах вона зав'язала хустку зі зміїним принтом. Доповнили такий образ чорні сонцезахисні окуляри.
Цікаво, що одну руку Роуз піднесла до підборіддя. А на самій руці сидів красивий метелик. Крім того, такий образ ідеально підкреслив пишні форми Роуз і її осину талію.
Роуз показала осину талію / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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