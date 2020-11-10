Роуз показала фігуру / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина постала в роздільному купальнику. Наверх вона накинула напівпрозорий подовжений халатик, яких розпахнула. Цікаво, що Демі позує на величезному камені на тлі стіни і зелених рослин. Також Роуз додала геолокацію, де вказала, що зараз знаходиться на Мальдівах.

Модель показала фото / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич