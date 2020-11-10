Демі Роуз порадувала шанувальників черговим пікантним знімком.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото дівчина постала в роздільному купальнику. Наверх вона накинула напівпрозорий подовжений халатик, яких розпахнула. Цікаво, що Демі позує на величезному камені на тлі стіни і зелених рослин. Також Роуз додала геолокацію, де вказала, що зараз знаходиться на Мальдівах.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгемі

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич