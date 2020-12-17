Демі засвітила попу / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в чорному суміжному купальнику з відкритою спинкою. На ноги вона одягла високі чоботи на підборах. А доповнила такий незвичайний образ бейсболкою.

Варто відзначити, що Демі повернулася до камери спиною. Тим самим вона показала свою соковиту попу великим планом. Попри свої нестандартні параметри, як для моделі Роуз є дуже популярною.

Демі засвітила попу / instagram.com/demirose

Хто така Демі Роуз:

  • Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
  • Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
  • Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич