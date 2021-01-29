Демі Роуз обрадувала фанів новим знімком.

Відома модель Демі Роуз оприлюднила в соціальній мережі Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в рожевих мікротрусиках і топіку з довгим рукавом. При цьому у неї настільки пишні груди, що аж випадають з білизни.

Фанатам такий знімок сподобався. Вони пишуть в коментарях, що Демі схожа на лялечку. За їхніми словами, вона завжди чудово виглядає.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич