Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Відома модель Демі Роуз оприлюднила в соціальній мережі Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в рожевих мікротрусиках і топіку з довгим рукавом. При цьому у неї настільки пишні груди, що аж випадають з білизни.
Фанатам такий знімок сподобався. Вони пишуть в коментарях, що Демі схожа на лялечку. За їхніми словами, вона завжди чудово виглядає.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/demirose
Хто така Демі Роуз:
- Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем
- Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine
- Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує
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