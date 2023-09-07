Фолловери засудили його за те, що він залишив Україну під час війни.

6 вересня відомому українському акторові Дмитру Ступці виповнилося 37 років. Він влаштував шикарне святкування в США, де живе вже більше півтори року.

Так, в день свого народження Ступка відправився в розкішний ресторан, де побалував себе і гостей морепродуктами і не тільки. А ось в описі до фото він вказав, що головна його мрія в цей день - щоб скоріше закінчилася війна.

"Увійшов у новий етап життя... Привіт, 37. Одне можу сказати: я щасливий, коханий і кохаю! А мрія одна - щоб якомога швидше закінчилася війна! Сумую за вами, мої українці", - написав актор.

Відео дня

Однак варто зазначити, що Ступка за час повномасштабного російського вторгнення жодного разу не приїжджав в Україну. Він виїхав до Америки, де будує своє особисте життя.

Користувачі мережі різко негативно відреагували на його пост. Вони написали:

"Добре бажати закінчення війни, коли грієш дупу біля океану! Бажаю скоріше піти в забуття і в ганьбу, як інші такі "псевдопатріоти"

"Привіт, падло. Україна за тобою точно не сумує. Не повертайся. А то, що ти коханий, то це не надовго. Падлюк ніхто не любить навіть за гроші"

"Так а чого ви не приїжджаєте? Громадянство відібрали?"

Після такого потоку гнівних реакцій Ступка закрив можливість коментувати його публікацію.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка показав свою нову дівчину.

Вас також можуть зацікавити новини: