Актор нині перебуває у США, там він мешкає вже понад рік.

Український актор Дмитро Ступка вперше показав свою дівчину. У 2022 році він розлучився з дружиною - моделлю Поліною Логуновою, а нині припинив приховувати від публіки нову обраницю.

І якщо раніше Ступка лише натякав на те, що його серце вже зайняте, то нині він показав фото зі своєю дівчиною. На світлині щасливий Ступка позував поруч із загадковою білявкою.

Нею виявилася українська співачка Юлія Калабішка (Барабанова), яка має сина від попередніх стосунків. На тлі повномасштабної війни РФ проти України вона виїхала до США.

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"Дякую, що ти в мене є", - написав Ступка.

У відповідь на допис Калабішка написала акторові, що він "неймовірний". Втім, подробиць своїх стосунків ані Ступка, ані його обраниця, поки не розкривають.

У коментарях фани привітали актора з тим, що він більше не холостяк. Коментатори пригадали, що Ступка важко переживав розлучення з дружиною, а тому нині вони пишуть:

"Щастя вам"

"Радію за тебе"

"Такі гарні, клас"

"Юлічці вітання, вам - щастя"

"Гарна така".

Дмитро Ступка - що відомо про особисте життя актора

Актор та модель Поліна Логунова прожили у шлюбі декілька років, у них є спільна донька Богдана. На початку 2022 року стало відомо, що Ступка розлучається з дружиною. Актор розповідав, що багато плакав та страждав.

Сама Логунова швидко знайшла собі нового бойфренда. Модель почала стосунки з американцем, який, як вона зазначала, "вміє заробляти гроші". Офіційно Ступка та його екс-обраниця розлучилися у 2023 році.

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