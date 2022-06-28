Артист, який зараз служить у ЗСУ, записав відео у військовій формі.

Український музикант і телеведучий Коля Серга, який після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ для захисту своєї країни, прочитав на відео авторський вірш про росіян. Ролик був опублікований на його сторінці в Instagram.

У його творчості він не раз робив акцент на тому, що росіяни, які підтримують вбивчу війну проти України і сліпо вірять пропаганді Кремля, не вміють думати.

"

Хорошо быть тупым, можно жить в России.

Можно Путина любить, видеть в нем мессию.

Хорошо быть тупым, можно втычить в телек.

Душу медленно губить, в бесполезном теле.

Можно букву Z писать, да и ту с ошибкой.

В некролог себя вплетать свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым, легче двигать в стаде.

И не думать о пути, ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом, не гнетет свобода.

Рвется ген, будто тромб на исходе рода.

Русский дух роет дно, едет в храм на танке.

Хорошо быть г*вном в ж*пе, будто в мамке", - сказано у вірші.

"Ви ж розумієте, що тупість - це не виправдання. Немає ніякого виправдання тому, що робить Росія. І кожен згодний з її діями або бездіяльний росіянин вже проклятий. І це прокляття буде триматися стільки, скільки достатньо для того, щоб культурні та соціальні алгоритми Росії та її п'явок були знищені", – висловив в описі до публікації Коля Серга.

Шанувальники творчості артиста оцінили його дуже точний і влучний вислів.

Нагадаємо, нещодавно Коля Серга розповів, після чого "поховав" Регіну Тодоренко.

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