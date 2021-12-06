Шанувальники стурбовані станом здоров'я Маші Полякової.

16-річна дочка Олі Полякової - Маша Полякова - в черговий раз потрапила в лікарню, в якій провела три дні. Що сталося з дівчиною цього разу - невідомо.

Так, Маша показала відео з лікарняної палати, але подробиць не розкрила. Шанувальники стурбовані її станом здоров'я, адже дівчина вже не вперше опиняється в клініці за останній час. Нещодавно у неї болів зуб, а пізніше вона потрапила в лікарню з гострим болем в животі. Лікарі зробили операцію Маші.

Після всіх цих напастей дочка Полякової побувала на Мальдівах разом зі своєю сім'єю і навіть дала сольний концерт. А зараз знову з нею щось сталося. Втім, судячи з роликів в Тікток, на даний момент Маша почувається добре.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова оскандалилася непристойним жестом для "40-річних жінок".

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Автор: Діана Могилєвич