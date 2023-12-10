Вони разом виконали хіт "Щоб не було".

Українська співачка Надя Дорофєєва 9 грудня виступила в Stereo Plaza, в Києві. На концерті зібралося багато шанувальників артистки, які не могли дочекатися її виходу на сцену.

Крім того, що Додо виконала всіма улюблені пісні і навіть вийшла на біс, вона ще влаштувала шанувальникам кілька сюрпризів. По-перше, з нею на одній сцені з'явився Макс Барських, з яким вона заспівала "Ритми". А також її трек "Щоб не було" разом з нею виконав її чоловік Михайло Кацурін.

Молодий чоловік вийшов на сцену і пожартував: "Знаєте ситуацію, коли прийшов до дружини на роботу?"

Відео дня

Крім того, Кацурін видав їхній сімейний секретик. Він розповів, що перед прем'єрою кожного кліпу вони з Надею роблять ставки на те, скільки людей подивиться його. Що стосується кліпу "Щоб не було", то, як зізнався Міша, Надя говорила, що він і мільйона не збере, тому їй було соромно взагалі називати цю роботу кліпом.

Однак це відео подивилися 23 мільйони людей, що стало для Додо справжнім потрясінням.

Варто відзначити, що поки Кацурін перебував на сцені, вони з Дорофєєвою кілька разів пристрасно поцілувалися, а також вона еротично рухалася перед чоловіком під час виконання їхньої спільної пісні.

Нагадаємо, Дорофєєва продала свої вуха з кліпу "На самоті" за 2 млн гривень.

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