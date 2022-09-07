Співачка позувала в сірому костюмі.

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нерідко радує публіку спокусливими нарядами, показала черговий провокаційний знімок. На фото, опублікованому в Instagram-блозі, вона позує в сірому костюмі, що складається з піджака і міні-спідниці. Під піджаком надіта футболка.

Судячи з усього, зірка вирішила сфотографуватися в примірювальній магазину. На її обличчі немає макіяжу, а волосся недбало розпущене.

"Крейзі дей тудей", - коротко підписала фото Надя Дорофєєва.

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Шанувальники зробили масу компліментів зовнішньому вигляду виконавиці, і уточнили, що в міні у неї дуже сексуально виглядають ноги.

Нагадаємо, напередодні екс-чоловік надії Дорофєєвої Вова Дантес випустив нову пісню і кліп. У відеороботі він використовував кадри шанувальників, які вимушено покинули Україну через війну. Знялася там і нова кохана артиста Даша Кацуріна.

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