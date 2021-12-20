Чутки швидко розлетілися по мережі, що дуже образило першу леді Франції.

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона і екс-викладачка французької мови Бріджит Макрон потрапила в скандал.

Про це повідомляє BFMTV.

В одному з журналів з'явилася інформація про те, що Бріджит народилася в чоловічому тілі, а назвали її при народженні Жан-Мішель Тронье. Пізніше ця інформація розлетілася мережею, і нею намагалися скористатися противники Макрона, щоб очорнити його репутацію.

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Нагадаємо, Бріджит і Еммануель познайомилися на курсах французької мови. У 2007 році вони офіційно узаконили свої стосунки. Попри те, що жінка старше на 24 роки, це не заважає їм щасливо жити.

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Автор: Діана Могилєвич