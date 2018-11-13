Меркель сплутали з дружиною Макрона на урочистостях в Парижі (відео)

Випадок стався під час урочистостей з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни.

Літня француженка переплутала канцлера Німеччини Ангелу Меркель з дружиною президента Франції Бріджит Макрон.

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Їй вдалося поспілкуватися з лідерами країн на урочистостях з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни, повідомляє kommersant з посиланням на телеканал BFMTV.

На кадрах, опублікованих телеканалом, француженка, яка захоплювалася рукостисканням з главою країни Еммануелем Макроном, слідом запитує Меркель: «Це ви мадам Макрон?», на що та відповіла по-німецьки: «Канцлер Німеччини». Не дивлячись на це, лідер Німеччини представилася ще кілька разів, але літня жінка, мабуть, була переконана, що спілкується з першою леді Франції.

Як повідомляв УНІАН, сторіччя Комп'єнського перемир'я, яке завершило Першу світову війну, відзначалося в Парижі 11 листопада. В урочистостях взяли участь десятки світових лідерів і глав урядів. Пам'ятні церемонії проходили біля Тріумфальної арки і в інших місцях.