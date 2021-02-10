Співачка показала нове фото.

Відома співачка Дуа Ліпа опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото зірка позує в синьому сексуальному боді з шовку, а наверх вона одягла чорний корсет. Такий образ вона доповнила чорними капроновими колготками і високими чобітьми на шпильці.

За короткий проміжок часу фото набрало понад 3,8 мільйона лайків. Фанати в захваті від образу Ліпи і від її фігури. Відзначимо, що Дуа стежить за своєю фігурою і качає сідниці в спортзалі. Тому і показує їх великим планом.

Хто така Дуа Ліпа:

Дуа Ліпа - британська співачка косівського походження, авторка пісень і модель

2 червня 2017 року відбувся реліз її однойменного дебютного альбому

У лютому 2019 року на церемонії Grammy Awards, отримала дві нагороди: в категоріях "Найкращий новий виконавець" і "Найкращий танцювальний запис" за сингл "Electricity"

Другий студійний альбом співачки "Future Nostalgia" був випущений в березні 2020 року і отримав визнання критиків

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Автор: Діана Могилєвич