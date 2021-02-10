Співачка захопила мережу / instagram.com/dualipa
Відома співачка Дуа Ліпа опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фото зірка позує в синьому сексуальному боді з шовку, а наверх вона одягла чорний корсет. Такий образ вона доповнила чорними капроновими колготками і високими чобітьми на шпильці.
За короткий проміжок часу фото набрало понад 3,8 мільйона лайків. Фанати в захваті від образу Ліпи і від її фігури. Відзначимо, що Дуа стежить за своєю фігурою і качає сідниці в спортзалі. Тому і показує їх великим планом.
Співачка захопила мережу / instagram.com/dualipa
Хто така Дуа Ліпа:
- Дуа Ліпа - британська співачка косівського походження, авторка пісень і модель
- 2 червня 2017 року відбувся реліз її однойменного дебютного альбому
- У лютому 2019 року на церемонії Grammy Awards, отримала дві нагороди: в категоріях "Найкращий новий виконавець" і "Найкращий танцювальний запис" за сингл "Electricity"
- Другий студійний альбом співачки "Future Nostalgia" був випущений в березні 2020 року і отримав визнання критиків
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