Чутки про це ходили вже тривалий час.

Британська співачка і модель Дуа Ліпа офіційно оголосила про заручини з актором Каллумом Тернером, відомим за роллю в фільмах "Фантастичні звірі".

В інтерв'ю для British Vogue 29-річна співачка вперше підтвердила чутки, які виникли після публікації в Instagram фото з новою обручкою. Знаменитість каже, що коханий виготовив для неї каблучку, порадившись з її сестрою та найкращими друзями:

"Так, ми заручені. Це дуже хвилююче. Я одержима каблучкою. Приємно знати, що людина, з якою ти збираєшся провести решту свого життя, дуже добре тебе знає. Рішення постаріти разом, побачити життя і просто, я не знаю, бути кращими друзями назавжди - це дійсно особливе почуття".

Пара ще не планувала весілля - спочатку Дуа Ліпа має завершити свій тур, а Каллум - зйомки. "Ми просто насолоджуємося цим періодом. Я ніколи не була людиною, яка дійсно думала про весілля або мріяла про те, якою я буду нареченою", - додала вона.

Відео дня

Співачка розповіла, що вперше їх познайомили у лондонському кафе "River", однак до цього вони багато разів ходили на ті ж самі заходи. За рік після знайомства у заклад, в якому вона вечеряла з другом, зайшов Каллум. Під час розмови з'ясувалося, що вони обидва зараз читають роман Ернана Діаса "Довіра".

Інші зіркові пари

Нагадаємо, раніше зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін, які зустрічалися майже вісім років, розсталися. Інсайдери кажуть, що цього разу розрив здається остаточним.

Також ЗМІ повідомляють, що співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум готові розлучитися одразу піся завешення її туру. За словами інсайдерів, проблеми між ним загострив дефіцит спільного часу.

Наразі партнери переживають складний період: обидва - за лаштунками та на сцені - щільно зайняті: Кеті активно гастролює Австралією, а Орландо будує кар’єру у кіно.

Вас також можуть зацікавити новини: