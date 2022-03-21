Співачка заявила, що ненавидить Путіна.

Українська співачка Анастасія Приходько звернулася до президента РФ Володимира Путіна, який 24 лютого на території України влаштував повномасштабну війну.

"Я тебе ненавиджу! Будь ти проклятий! Твої діти, твій народ, твоя країна! Я хочу, щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!",- написала співачка.

Зазначимо, Анастасія Приходько неодноразово засуджувала дії Путіна і висловлювала підтримку Україні.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна принизила російських зірок, що підтримують Путіна.

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