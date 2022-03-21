Анастасія Приходько висловила ненависть до Путіна / instagram.com/prykhodko_official
Українська співачка Анастасія Приходько звернулася до президента РФ Володимира Путіна, який 24 лютого на території України влаштував повномасштабну війну.
"Я тебе ненавиджу! Будь ти проклятий! Твої діти, твій народ, твоя країна! Я хочу, щоб твоя душа мучилася вічність в пеклі!",- написала співачка.
Зазначимо, Анастасія Приходько неодноразово засуджувала дії Путіна і висловлювала підтримку Україні.
Анастасія Приходько висловила ненависть до Путіна / instagram.com/prykhodko_official
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна принизила російських зірок, що підтримують Путіна.