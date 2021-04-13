Актриса хоче стати мамою дівчинки.

Відома актриса Дженніфер Еністон під час зйомок спецвипуску "Друзів" заявила, що вже давно замислювалася над тим, щоб усиновити дитину.

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Про це повідомляє Closer.

"Дженніфер відчула, що возз'єднання "Друзів" - ідеальний момент, щоб сказати про своє рішення усиновити дитину. Хоча дівчатка вже знали, оскільки вони часто бачаться. Новина головним чином призначалася для чоловічої половини акторського складу, тому що з хлопчиками Еністон бачиться не надто часто через важкий робочий графік і безліч інших справ", - пояснив докладніше інсайдер.

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Автор: Діана Могилєвич