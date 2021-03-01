Співачка оприлюднила новий знімок в Instagram.

Популярна співачка Джей Ло опублікувала в соціальній мережі нову фотографію.

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На знімку вона позує біля дзеркала, сидячи на ніжках. Зірка одягла білий монокіні, який підкреслив її ідеальну фігуру. Крім того, вона заплела високий пучок і одягла стильні сережки-кільця.

Варто відзначити, що Лопес займається спортом. Вона часто ділиться в соціальних мережах фотографіями з тренувань, а також додає відео деяких вправ.

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Автор: Діана Могилєвич