Співачка захопила мережу / instagram.com/jlo
Популярна співачка Джей Ло опублікувала в соціальній мережі нову фотографію.
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На знімку вона позує біля дзеркала, сидячи на ніжках. Зірка одягла білий монокіні, який підкреслив її ідеальну фігуру. Крім того, вона заплела високий пучок і одягла стильні сережки-кільця.
Варто відзначити, що Лопес займається спортом. Вона часто ділиться в соціальних мережах фотографіями з тренувань, а також додає відео деяких вправ.
Співачка захопила мережу / instagram.com/jlo
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