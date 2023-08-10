Вранці в лікарні померла жінка.

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по Запоріжжю зросла до трьох, крім того відомо про 9 травмованих, серед них 11-місячна дитина.

"Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 року", - повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він уточнив, що за добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. "Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина: поранення отримали жінки 55 та 66 років й чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру", - додав Малашко.

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Крім того, як додав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вранці в лікарні померла ще одна жінка. "Станом на 8:30 загинуло 3 осіб, 9 - травмовано. Одна людина у важкому стані", - повідомив деталі міністр.

У Нацполіції повідомили також, що правоохоронці задокументували наслідки влучання ворожої ракети Х-35 по обласному центру.

Удар по Запоріжжю

Вчора пізно увечері російські окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя. Спочатку було відомо про двох загиблих і сімох поранених внаслідок удару.

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