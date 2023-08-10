Загиблі дівчата є доньками військових, які воюють на запорізькому напрямку.

Внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян по Запоріжжю загинули дві юні музикантки, які своїм співом збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Про це повідомляється на сторінці Матвіївського сільського центру культури і дозвілля.

"Внаслідок ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинули наші талановиті дівчата – Сємєйкіна Світлана та Крістіна Спіцина. Ще вчора вони разом співали та грали для людей, а вже сьогодні нікого з них немає. Російська ракета нещадно забрала їх голос, їхнє життя і разом з цим частинку душі кожного з нас", - йдеться у повідомленні.

У центрі додали, що спочатку дівчата виступали окремо, а згодом утворили дует "Similar girls" та стали учасниками "cover band "Gems".

Телеграм-канал СВОЇ|Кривий Ріг опублікував відео, ймовірно, останнього виступу дівчат, які за годину до ракетного удару по Запоріжжю збирали кошти на ЗСУ.

Також наприкінці червня на сторінці 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Нацгвардії був опублікований допис, де вказувалося, що дівчата – доньки військових, які зараз воюють на запорізькому напрямку. Музикантки записали для своїх батьків зворушливе відео, виконавши українську народну пісню.

Атака росіян на Запоріжжя 9 серпня: що відомо

Учора, 9 серпня, внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю троє людей загинули, дев'ять травмовані, серед них – 11-місячна дитина. Зокрема, жертвами атаки стали 43-річний чоловік та дівчата 19 та 21 років.

В результаті удару було зруйновано будівлю церкви, пошкоджено будинки та магазини.

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