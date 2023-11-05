Вона сказала, що немає приводу для занепокоєнь.

Суддя шоу "Танці з зірками", балерина Катерина Кухар вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком Олександром Стояновим.

В інста-сторіз вона написала, що їй надходить багато хвилюючих повідомлень, проте, як каже артистка, не варто переживати.

"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень... Не турбуйтеся! Краще подаруйте посмішку новому дню життя і слухайте сучасну якісну українську музику", - написала Кухар.

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Чутки про розлучення Кухар і Стоянова

Раніше Катерина Кухар опублікувала фото після візиту до стиліста. Вона показала, на які зміни в зовнішності зважилася. Цей знімок вона супроводила неоднозначним написом:

"Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря".

У зв'язку з цим шанувальники запідозрили, що Кухар розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Однак ні балерина, ні її чоловік цю інформацію не підтвердили.

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