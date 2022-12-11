Мурат Налчаджіоглу підтримує у війні Україну.

Опальна співачка Ані Лорак зрадила рідну Україну і продовжила виступати в Росії, незважаючи на повномасштабну війну, а ось її екс-чоловік Мурат Налчаджіоглу вирішив залишитися в країні, яку він називає своєю батьківщиною.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що йому часто задають питання, чому він вирішив залишитися в Україні, коли в країні йде війна, адже сам він родом з Туреччини.

"У нас говорять так: твоя батьківщина не де ти народився, а де ти живеш, де ти відчуваєш себе вільно, справжньою людиною, і живеш з честю. Тому, я відчуваю себе тут (в Україні, - УНІАН) такою людиною", - відповів Мурат.

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Він додав, що не в його стилі бігти з країни, в якій щось йде не так. За словами Мурата, він любить Україну і вважає правильним залишатися тут у будь-які часи.

Позиція Мурата Налчаджіоглу щодо війни

Мурат Налчаджіоглу з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну засуджує війну. Також він займається волонтерством і допомагає постраждалим від війни українцям.

Крім того, він щоразу говорить про те, що він з України.

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