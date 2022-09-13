Абрамов став ведучим нового російського шоу.

Український телеведучий Вадим Абрамов, попри повномасштабне російське вторгнення в Україну, вирішив будувати свою кар'єру в країні-агресора. Раніше він працював в Україні і навіть вів популярну програму "Ревізор".

Проте зараз він став ведучим нового шоу "Чотири дачі" на російському телеканалі, в рамках якого з учасниками проекту буде їздити по дачах і інспектувати їх.

Відомо, що зйомки шоу проходили після 24 лютого. Ймовірно, уродженець Києва у війні вирішив підтримати Росію, раз перейшов на бік зла.

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Українці захейтили Абрамова в соцмережах за такий підлий вчинок. Вони відзначили, що він ніколи їм не подобався. Більш того, Абрамова охрестили зрадником України.

"Він мені ніколи не імпонував", "Ніколи не подобався. Постійно дратує", "Боже, я ригаю", "Терпіти його не можу", "Завжди дратував мене. У Росії йому і місце", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що в рамках нового проекту Абрамов вже побував в Краснодарському краї і в Воронежі.

Нагадаємо, раніше шоумен Анатолій Анатоліч відповів, чому не перевіз сім'ю в Україну і живе на дві країни.

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