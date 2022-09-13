Телеведучий пояснив, що йому спокійніше, коли його діти залишаються в країні, де вони не чують повітряних тривог.

Український телеведучий Анатолій Анатоліч з сім'єю покинув Київ практично відразу після того, як Росія почала його активно бомбити в лютому 2022 року. З тих пір він вже неодноразово повертався в Україну, але його сім'я продовжує жити за кордоном. У себе в Instagram-stories Анатоліч відповів, чому не перевозить сім'ю додому.

"Ось головна причина, чому я вирішив не повертати дітей додому: вони там не чують сирени, вони продовжують навчання в хорошій школі, вони там в безпеці. Можете кидати в мене камінням, але це моє рішення. Сподіваюся, до кінця року я зможу повернути сім'ю додому, але поки рішення таке", - поділився шоумен.

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Сам же Анатолій Анатоліч час від часу відвідує Київ. За кордон йому дозволяють виїжджати як багатодітному батькові - він виховує трьох дітей. Зважаючи на роботу в українській столиці він намагається жити між двома країнами.

"Дістатися з Києва до Парижа і назад в середньому виходить 11-12 тисяч гривень. Поїзд з Варшави до Києва - 3,2 тисячі гривень, переліт в районі 8 тисяч гривень", - розповів телеведучий.

Нагадаємо, стало відомо як живе біженець Анатоліч у Франції. Так, він отримує до 2 тисяч євро допомоги, безкоштовні продукти і житло.

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