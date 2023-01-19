Ілля Ніколаєнко розповів, як співак поводиться в житті.

Екс-учасник вокального шоу "Голос країни" Ілля Ніколаєнко звинуватив тренера проекту Олега Винника в тому, що він не тримає своє слово.

У своєму TikTok-блозі Ніколаєнко оприлюднив відео, на якому Винник ще під час участі Іллі в проекті обіцяє йому "щось придумати". Йшлося про те, що вони випустять кавер на пісню "Ніно", яку молодий музикант і виконав на нокаутах.

Однак, як розповів Ніколаєнко, після шоу Винник відмовив йому.

"Я вів переговори з усією його командою - з менеджерами, директорами, навіть самим Олегом Винником. На що у відповідь отримав відмову зі словами: "Цей хлопчик не співатиме мою пісню". Знаєш, що, Олег Винник? Ти - балабол", - сказав Ілля.

Також він додав, що завдяки підтримці шанувальників, він все ж випустить кавер на пісню Винника.

Хто такий Ілля Ніколаєнко

Молодий музикант брав участь у шоу "Голос країни". У 11 сезоні йому вдалося дійти до півфіналу, де він виступив разом з ALEKSEEV і заспівав пісню "П'яне сонце". Його наставницею була Надя Дорофєєва.

Однак перемогти в шоу Іллі не вдалося.

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