Олексій Завгородній зізнався, що готовий до народження дитини.

Український артист Олексій Завгородній розповів про роман з дівчиною, яку, за його словами, він дуже кохає і готовий завести з нею спільну дитину.

Як розповів музикант в інтерв'ю Даніелю Салему, у нього є жінка, стосунки з якою у них з кожним днем стають все міцнішими і міцнішими. За його словами, кохана опинилася з ним поруч в найбільш депресивний час - тоді, коли він багато втратив. Тому він цінує все, що вона робить для нього. І, як зізнається артист, з цією жінкою він готовий створити сім'ю і навіть завести дитину.

"Я хочу сім'ю, я дійсно хочу сім'ю і до неї готовий. І я дуже хочу, щоб все у мене вийшло, і я над цим працюю... Це буде скоро... І дитина буде вже", - сказав Завгородній.

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Особисте життя Позитива

Відомо, що Олексій Завгородній багато років був одружений на Ганні Андрійчук - найкращій подрузі Насті Каменських. Однак минулого року стало відомо про їхнє розлучення.

Йому приписували романи з Мішель Андраде і Надею Дорофєєвої. Однак, як виявляється, він справді у стосунках, але не з ними. Хто нова обраниця Позитиву - невідомо.

Нагадаємо, раніше Позитив у новому пророчому кліпі показав могилу Путіну.

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