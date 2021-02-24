Голдінг вагітна первістком / instagram.com/elliegoulding
Відома співачка Еллі Голдінг чекає первістка. Дівчина вже на восьмому місяці вагітності.
Читайте такожАліна Гросу обмінялася каблучками з російським актором
Про це повідомляє Vogue.
Еллі дала інтерв'ю журналу і знялася в невеликій фотосесії. 34-річна зірка розповіла, що дізналася про вагітність під час романтичної поїздки з чоловіком Каспаром Джоплінгом.
Також вона додала, що дитина вийшла незаплановано. Проте вони щасливі, що стануть батьками. До слова, майбутні батьки вже знають стать малюка, але поки тримають це в секреті.
Голдінг вагітна первістком / instagram.com/elliegoulding
Хто така Еллі Голдінг:
- Еллі здобула популярність після того, як зайняла першу сходинку в опитуванні BBC Sound of 2010 і перемогла в номінації "Вибір критиків" в конкурсі BRIT Awards 2010 року
- 29 квітня 2011 року Голдінг виступила на весільному прийомі принца Вільяма і Кейт Міддлтон
- Голдінг була в романтичних стосунках з принцом Гаррі
- З 31 серпня 2019 року вона одружена з Каспаром Джоплінгом
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram