Еллі Голдінг показала вагітні фото.

Відома співачка Еллі Голдінг чекає первістка. Дівчина вже на восьмому місяці вагітності.

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Про це повідомляє Vogue.

Еллі дала інтерв'ю журналу і знялася в невеликій фотосесії. 34-річна зірка розповіла, що дізналася про вагітність під час романтичної поїздки з чоловіком Каспаром Джоплінгом.

Також вона додала, що дитина вийшла незаплановано. Проте вони щасливі, що стануть батьками. До слова, майбутні батьки вже знають стать малюка, але поки тримають це в секреті.

Хто така Еллі Голдінг:

Еллі здобула популярність після того, як зайняла першу сходинку в опитуванні BBC Sound of 2010 і перемогла в номінації "Вибір критиків" в конкурсі BRIT Awards 2010 року

29 квітня 2011 року Голдінг виступила на весільному прийомі принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Голдінг була в романтичних стосунках з принцом Гаррі

З 31 серпня 2019 року вона одружена з Каспаром Джоплінгом

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Автор: Діана Могилєвич