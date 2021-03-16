За словами актора, видалення грудей повністю змінило його життя.

Актор Еліот Пейдж нещодавно здійснив трансгендерний камінг-аут.

Про це повідомляє Time.

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Трансгендерний чоловік вирішив видалити собі груди. І, за його словами, це змінило його життя. Йому комфортно жити у власному тілі.

За словами актора, ще в 9-річному віці він зрозумів, що бути хлопчиком йому ближче (народився він дівчинкою, - УНІАН). Тому незабаром зробив собі коротку стрижку.

"Я відчував себе хлопчиком і хотів бути хлопчиком", - зазначив Пейдж.

Хто такий Еліот Пейдж:

1 грудня 2020 року Пейдж зробила в своєму акаунті в Instagram камінг-аут як трансмужчина під ім'ям Елліот

Елліот Пейдж є найбільш відомим трансмужчиною в сучасному світі, і в цьому сенсі його камінг-аут має значний вплив на становище трансгендерів

У березні 2021-го року Елліот Пейдж став першим трансгендерним чоловіком на обкладинці журналу Time

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Автор: Діана Могилєвич