Актриса зізналася, що дуже важко переживала цей період.

Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес згадала, як 18 років тому розлучилася з Беном Аффлеком. Знаменитість називає цей період найважчим у своєму житті.

В інтерв'ю Зейн Лоу для Apple Music One вона розповіла, що їй було дуже зле після розриву з коханим. У якийсь момент вона зловила себе на думці, що це найбільше горе, що трапилося в її житті.

"Коли ми скасували весілля 18 років тому, це було найбільше горе в моєму житті. Чесно кажучи, я думала, що помру", - зізналася Лопес.

Відео дня

Вона додала, що навіть не підозрювала, що вони з Аффлеком колись знову зійдуться і що Всесвіт дасть їм другий шанс на щасливе спільне життя.

За словами актриси, зараз вони з Беном по-іншому ставляться один до одного. Вони почали більше цінувати те, що мають.

"Це зовсім не те, що було багато років тому. Ми більше цінуємо один одного. Отримати другий шанс бути поруч з коханою людиною – рідкісна можливість, і ми не приймаємо це як належне", - додала Лопес.

Джей Ло і Бен Аффлек: історія стосунків

Понад 18 років тому Джей Ло і Бен Аффлек повідомили про свій роман. У них навіть відбулися заручини, проте до весілля так і не дійшло. Пізніше стало відомо про їхній розрив.

Через багато років вони знову почали спілкуватися. Лопес зізнається, що завжди кохала Аффлека, тому вони вирішили знову зійтися. Чотири місяці тому вони зіграли таке довгоочікуване весілля.

При цьому нещодавно в ЗМІ почала поширюватися інформація, що зіркове подружжя на межі розлучення. Інсайдери повідомляють, що мами знаменитостей не ладнають, що і "підриває" стосунки Аффлека і Лопес.

Вас також можуть зацікавити новини: