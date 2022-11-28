Вони уклали шлюб лише чотири місяці тому.

Американські артисти Джей Ло і Бен Аффлек опинилися на межі розлучення. А причиною недомовок у зіркового сімейства стали їхні батьки, які нібито терпіти не можуть один одного.

Як повідомляє The International Business Times з відсиланням на National Enquirer, мами Лопес і Аффлека недолюблюють одна одну. І, якщо вони зберуться за одним столом, то буквально почнеться Третя світова війна.

Джерела видання поділилися, що мама Лопеса не поспішає приймати Лопес в сім'ю, оскільки вважає, що перша дружина її сина була кращою і вона зуміла стати для неї справжньою дочкою. А мама Лопес, в свою чергу, не вітає такого ставлення до співачки.

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"Бен і Джей Ло розуміють, що це буде Третя світова війна, якщо вони опиняться за одним обіднім столом. У них зараз дуже багато проблем. Їхні друзі всерйоз турбуються, що довго вони не протримаються", - повідомляє інсайдер.

Джей Ло і Бен Аффлек: історія стосунків

Більше 17 років тому Джей Ло і Бен Аффлек повідомили про свій роман. У них навіть відбулися заручини, проте до весілля так і не дійшло. Пізніше стало відомо про їхній розрив.

Через багато років вони знову почали спілкуватися. Лопес зізнається, що завжди кохала Аффлека, тому вони вирішили знову зійтися. Чотири місяці тому вони зіграли таке довгоочікуване весілля.

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