Зараз особливого заробітку у актора немає.

Комік Євген Кошовий розповів, що під час повномасштабної війни в Україні не заробляє так як раніше. Тому вже більше року його сім'я живе на заощадження.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він поскаржився, що дохід отримує тільки з "Єдиного Кварталу" і з YouTube-каналу. А ось програма "Байрактар" робиться суто за рахунок творців.

Тому йому разом з дружиною і двома дочками доводиться жити на ті гроші, які вони заробили ще до великої війни.

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Крім того, він розповів, скільки зіркове сімейство витрачає щомісяця:

"Місяць на місяць не доводиться. 2000 доларів - це стандартна сума для сім'ї в шоу-бізнесі. Думаю так. Ну, 2100".

Чим відомий Євген Кошовий

Євген Кошовий - український комедійний актор. Один з акторів "Студії Квартал-95", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху".

Крім того, Кошовий знімався в таких фільмах як "8 перших побачень", "Слуга народу", "Я, ти, він, вона", "Кохання у великому місті" та інших.

Нагадаємо, раніше Кошовий розповів про складні стосунки з дочкою.

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